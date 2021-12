Quirinale, secondo voi alla fine come finirà? (Di sabato 4 dicembre 2021) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Mario Draghi","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Mattarella bis","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Un nome mai fatto prima","index":2},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Silvio Berlusconi","index":3},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Pier Ferdinando Casini","index":4},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Un nome di area Pd","index":5} Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 dicembre 2021) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Mario Draghi","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Mattarella bis","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Un nome mai fatto prima","index":2},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Silvio Berlusconi","index":3},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Pier Ferdinando Casini","index":4},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Un nome di area Pd","index":5}

Advertising

marcodimaio : Tirare per la giacca il presidente #Mattarella, addirittura con fantasiose ipotesi di un secondo mandato 'a termine… - ierogamos : Secondo me basterebbe che @berlusconi capisse, che il pd non gli concederà mai il quirinale, che la pandemia si ri… - xenossy : @Libero_official Piano B&B di #FI per #Quirinale che risolve ingorgo politico-costituzionale: #Bernini e #Carfagna… - xenossy : @tempoweb Contromossa di #FI per #Quirinale che risolve ingorgo politico-costituzionale: #Bernini e #Carfagna accet… - xenossy : @Libero_official Contromossa di #FI per #Quirinale che risolve ingorgo politico-costituzionale: #Bernini e… -