Questione infortuni, i tifosi insorgono sui social: lo rivogliono al Napoli! (Di sabato 4 dicembre 2021) I troppi infortuni muscolari accusati dai giocatori del Napoli nell'ultimo periodo sono dovuti anche ai ritmi troppo sfrenati del calcio moderno, con partite ogni tre giorni. Ma sul banco d'accusa ci è finito anche lo staff tecnico e, soprattutto, quello medico del Napoli. Dottor Alfonso De Nicola Infatti, sui social, i tifosi partenopei hanno richiesto a gran voce il ritorno del dottor Alfonso De Nicola. L'ex medico azzurro ha lasciato il Napoli nel luglio del 2019, ma è stato sempre molto apprezzato dalla tifoseria. Nel Napoli dal 2005, sotto la sua gestione i giocatori soffrivano sempre di pochissimi problemi muscolari. Ed è per questo che, nelle ultime ore, si contano tantissimi "Rivogliamo il dottor De Nicola" sui social network. Leggi su spazionapoli (Di sabato 4 dicembre 2021) I troppimuscolari accusati dai giocatori del Napoli nell'ultimo periodo sono dovuti anche ai ritmi troppo sfrenati del calcio moderno, con partite ogni tre giorni. Ma sul banco d'accusa ci è finito anche lo staff tecnico e, soprattutto, quello medico del Napoli. Dottor Alfonso De Nicola Infatti, sui, ipartenopei hanno richiesto a gran voce il ritorno del dottor Alfonso De Nicola. L'ex medico azzurro ha lasciato il Napoli nel luglio del 2019, ma è stato sempre molto apprezzato dalla tifoseria. Nel Napoli dal 2005, sotto la sua gestione i giocatori soffrivano sempre di pochissimi problemi muscolari. Ed è per questo che, nelle ultime ore, si contano tantissimi "Rivogliamo il dottor De Nicola" suinetwork.

Advertising

AldoFestevole : Buongiorno, praticamente tra infortuni e squalifiche non ho manco 11 titolari, ma per una questione scaramantica vi… - sportli26181512 : #Napoli-#Atalanta, tutta una questione di “Goal+Over 2,5”: La formazione partenopea decimata dagli infortuni dovrà… - becca22cr7 : @AntoVitiello cioè con la risonanza nn sanno quali legamenti sono coinvolti? modo assurdo di comunicare sulla quest… - Hart82Sci : @SimoNoveOtto Ma non è questione di piangersi addosso. Tanto è capitato, non si può fare nulla. Dico che sul lungo… - IlCavMilanista : Sulla questione infortuni non mi interessa fare il pazzo e dare la colpa ai preparatori che, secondo i 104 user del… -