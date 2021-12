Papa Francesco: “Preoccupa il generale arretramento della democrazia” (Di sabato 4 dicembre 2021) CITTA’ DEL VATICANO – In Grecia è nata l’idea di cittadinanza e in questo Paese Papa Francesco ha lanciato un allarme sul rischio che in Europa la democrazia arretri. Lo ha fatto nel corso del suo incontro, al Palazzo presidenziale di Atene, con la presidente della Repubblica ellenica, Katerina Sakellaropoulou e le autorità politiche, religiose e della società civile greca. “Qui l’uomo ha preso coscienza di essere ‘un animale politico’ – ha poi detto Francesco – e, in quanto parte di una comunità, ha visto negli altri non dei sudditi, ma dei cittadini, con i quali organizzare insieme la polis. Qui è nata la democrazia. La culla, millenni dopo, è diventata una casa, una grande casa di popoli democratici: mi riferisco all’Unione Europea e al sogno di pace e fraternità ... Leggi su lopinionista (Di sabato 4 dicembre 2021) CITTA’ DEL VATICANO – In Grecia è nata l’idea di cittadinanza e in questo Paeseha lanciato un allarme sul rischio che in Europa laarretri. Lo ha fatto nel corso del suo incontro, al Palazzo presidenziale di Atene, con la presidenteRepubblica ellenica, Katerina Sakellaropoulou e le autorità politiche, religiose esocietà civile greca. “Qui l’uomo ha preso coscienza di essere ‘un animale politico’ – ha poi detto– e, in quanto parte di una comunità, ha visto negli altri non dei sudditi, ma dei cittadini, con i quali organizzare insieme la polis. Qui è nata la. La culla, millenni dopo, è diventata una casa, una grande casa di popoli democratici: mi riferisco all’Unione Europea e al sogno di pace e fraternità ...

