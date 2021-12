Modena, sequestrata e violentata in una tenda in un parco: arrestato un uomo di 52 anni (Di sabato 4 dicembre 2021) Un uomo di 52 anni è stato arrestato a Modena per violenza sessuale, sequestro di persona e rapina. Lo riporta il Resto del Carlino, l’arresto da parte della polizia è stato convalidato dal giudice e l’uomo è stato condotto in carcere in misura cautelare in attesa del processo. L’accusato, un marocchino senza fissa dimora e con precedenti per reati di droga, nella notte tra mercoledì 1 e giovedì 2 dicembre ha notato in un bar una sua connazionale di 25 anni e, saputo che era appena arrivata nella città emiliana per lavoro, le ha proposto una cena. Invece l’ha condotta nel parco vicino al Policlinico della città emiliana e lì, minacciandola con un coltello, l’ha costretta a entrare nella tenda, dove vive. Secondo quanto raccontato dalla ragazza, l’ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 dicembre 2021) Undi 52è statoper violenza sessuale, sequestro di persona e rapina. Lo riporta il Resto del Carlino, l’arresto da parte della polizia è stato convalidato dal giudice e l’è stato condotto in carcere in misura cautelare in attesa del processo. L’accusato, un marocchino senza fissa dimora e con precedenti per reati di droga, nella notte tra mercoledì 1 e giovedì 2 dicembre ha notato in un bar una sua connazionale di 25e, saputo che era appena arrivata nella città emiliana per lavoro, le ha proposto una cena. Invece l’ha condotta nelvicino al Policlinico della città emiliana e lì, minacciandola con un coltello, l’ha costretta a entrare nella, dove vive. Secondo quanto raccontato dalla ragazza, l’ha ...

Modena, sequestrata e violentata in una tenda in un parco: arrestato un uomo di 52 anni

