Luciano Floridi ci spiega cosa c'è di antico nell'intelligenza artificiale (Di sabato 4 dicembre 2021) Sullo sfondo virtuale dei manoscritti della Biblioteca Bodleiana di Oxford, Luciano Floridi, reduce dalla giornata in accademia, ci dà appuntamento al tramonto su Google Meet. Con Federico Cabitza è autore di intelligenza artificiale. L’uso delle nuove macchine (Bompiani, 192 pp., 12 euro), saggio da cui trae spunto questa chiacchierata, partita dai piani alti del trascendente… “Quello che ha fatto madre natura per farci fare questa conversazione è straordinario” dice Floridi. “Per ogni passo avanti la scienza apre scenari stupefacenti, e un qualche dubbio che tutto ciò non sia casuale, io – da agnostico – lo capisco. Che ci sia dietro un architetto sembra quasi ragionevole”. E infatti lei scrive che è più facile perdere la fede con la storia piuttosto che con la matematica o la geometria. “Tanto ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 4 dicembre 2021) Sullo sfondo virtuale dei manoscritti della Biblioteca Bodleiana di Oxford,, reduce dalla giornata in accademia, ci dà appuntamento al tramonto su Google Meet. Con Federico Cabitza è autore di. L’uso delle nuove macchine (Bompiani, 192 pp., 12 euro), saggio da cui trae spunto questa chiacchierata, partita dai piani alti del trascendente… “Quello che ha fatto madre natura per farci fare questa conversazione è straordinario” dice. “Per ogni passo avanti la scienza apre scenari stupefacenti, e un qualche dubbio che tutto ciò non sia casuale, io – da agnostico – lo capisco. Che ci sia dietro un architetto sembra quasi ragionevole”. E infatti lei scrive che è più facile perdere la fede con la storia piuttosto che con la matematica o la geometria. “Tanto ...

Advertising

aldoceccarelli : RT @devnulI: Sogni e metaverso Leggendo le riflessioni di Luciano Floridi in un’intervista che linkerò più avanti, ho immaginato l’unico m… - Floridi : RT @devnulI: Sogni e metaverso Leggendo le riflessioni di Luciano Floridi in un’intervista che linkerò più avanti, ho immaginato l’unico m… - magie1980 : RT @devnulI: Sogni e metaverso Leggendo le riflessioni di Luciano Floridi in un’intervista che linkerò più avanti, ho immaginato l’unico m… - devnulI : Sogni e metaverso Leggendo le riflessioni di Luciano Floridi in un’intervista che linkerò più avanti, ho immaginat… - maponi : RT @maponi: Luciano #Floridi: il #Metaverso? Una soluzione in cerca di problema _ Dall' “#Onlife Manifesto” ad una legislazione che (sper… -