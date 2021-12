F1, GP Arabia Saudita 2021: orario d’inizio e come vedere in tv FP3 e qualifiche (Di sabato 4 dicembre 2021) Oggi, sabato 4 dicembre, giornata di prove libere 3 e di qualifiche del GP di Arabia Saudita, penultimo round del Mondiale 2021 di F1. Sul nuovo tracciato di Jeddah i piloti e i team lavoreranno alacremente a caccia della miglior prestazione possibile. LA DIRETTA LIVE DI FP3 E qualifiche DEL GP D’Arabia Saudita DI F1 Si rinnoverà il consueto confronto tra Mercedes e Red Bull, in particolare tra il britannico Lewis Hamilton e l’olandese Max Verstappen. L’alfiere della scuderia di Milton Keynes si presenta a questo weekend con un vantaggio in classifica generale di otto punti, ma l’asso nativo di Stevenage viene da due successi consecutivi in Brasile e in Qatar. Nelle due sessioni di prove libere tenutesi ieri, Lewis ha dimostrato di esserci e la W12 lo conforta ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021) Oggi, sabato 4 dicembre, giornata di prove libere 3 e didel GP di, penultimo round del Mondialedi F1. Sul nuovo tracciato di Jeddah i piloti e i team lavoreranno alacremente a caccia della miglior prestazione possibile. LA DIRETTA LIVE DI FP3 EDEL GP D’DI F1 Si rinnoverà il consueto confronto tra Mercedes e Red Bull, in particolare tra il britannico Lewis Hamilton e l’olandese Max Verstappen. L’alfiere della scuderia di Milton Keynes si presenta a questo weekend con un vantaggio in classifica generale di otto punti, ma l’asso nativo di Stevenage viene da due successi consecutivi in Brasile e in Qatar. Nelle due sessioni di prove libere tenutesi ieri, Lewis ha dimostrato di esserci e la W12 lo conforta ...

