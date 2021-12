Dopo 5 anni dal suo esordio in tv, Giulia De Lellis si mostra così: ricordate com’era ai tempi di Uomini e Donne? (Di sabato 4 dicembre 2021) Era il 2016 quando Giulia De Lellis esordiva sul piccolo schermo, ma ricordate com’era ai tempi di Uomini e Donne? Aveva poco più che vent’anni. È del tutto inarrestabile, Giulia De Lellis. Compiuto il suo debutto nel 2016 nello studio di Uomini e Donne come corteggiatrice di Andrea Damante, la splendida romana ha saputo conquistare L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 4 dicembre 2021) Era il 2016 quandoDeesordiva sul piccolo schermo, maaidi? Aveva poco più che vent’. È del tutto inarrestabile,De. Compiuto il suo debutto nel 2016 nello studio dicome corteggiatrice di Andrea Damante, la splendida romana ha saputo conquistare L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

