DIRETTA F1 | GP Jeddah 2021 LIVE | Verstappen sbaglia | pole di Hamilton 4° Leclerc! Griglia di partenza

(Di sabato 4 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.03n.104 in carriera per Lewis. La Mercedes porta a casa una prima fila quasi insperata.stava disputando un ultimo giro allucinante, era in vantaggio di quasi 3 decimi. Aveva già rischiato di impattare contro il muro. L’ultima curva gli è stata fatale: una scodata ha fatto sì che la gomma posteriore destra andasse a sbattere contro le barriere. L’olandese ha dovuto parcheggiare la Red Bull sul rettilineo e tornare ai box a piedi. 19.02 La classifica finale della Q3: 1 LewisMercedes1:27.511 5 2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.111 4 3 MaxRed Bull Racing– 54 Charles LECLERC Ferrari+0.543 6 5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.612 4 6 Pierre GASLY AlphaTauri+0.614 6 7 Lando NORRIS ...

FORMULA 1, QUALIFICHE GP ARABIA SAUDITA: FLOP ASTON MARTIN IN Q1 L' Aston Martin non ha digerito la nuova pista di, sia Sebastian Vettel che Lance Stroll sono rimasti esclusi dalla ......della FP3 - La presentazione delle qualifiche Buona sera e bentrovati allaLIVE delle qualifiche del GP dell'Arabia Saudita, penultimo round del Mondiale 2021 di F1 . Sul tracciato di...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.58 HAMILTON AL COMANDO, CHE NUMERO! 142 millesimi meglio di Verstappen, che si lancia proprio ora per rispondere al britannico! 18.58 Solo 23 millesimi di ...Atmosfera calda a Jeddah, è tempo di qualifiche. Penultima qualifica dell’anno in Formula 1 con il Gran Premio d’Arabia Saudita che è pronto a celebrare il proprio pole-man. Dalle ore 18:00 team e pil ...