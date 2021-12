Davide Giri, trovato coltello killer. Amico di Malaspina: "Migliora ed è di buon umore" (Di sabato 4 dicembre 2021) "Sta guarendo ed è di buon umore" Roberto Malaspina , 27 anni, il turista italiano accoltellato giovedì sera ad Harlem, quindici minuti dopo l' aggressione mortale al dottorando alla Columbia ... Leggi su quotidiano (Di sabato 4 dicembre 2021) "Sta guarendo ed è di" Roberto, 27 anni, il turista italiano accoltellato giovedì sera ad Harlem, quindici minuti dopo l' aggressione mortale al dottorando alla Columbia ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Ucciso a coltellate a New York uno studente italiano della Columbia University. Si chiamava Davide Giri, aveva 30… - Tg3web : New York, ucciso a coltellate Davide Giri, ricercatore piemontese della Columbia University. Ferito anche un altro… - Corriere : Le immagini dal luogo dove è stato accoltellato Davide Giri a New York - ninda1952 : RT @RaiNews: Davide Giri, ingegnere piemontese di 30 anni, è stato accoltellato in strada ad Harlem. La vittima stava seguendo un corso all… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Chi era Davide Giri, l'ingegnere 'cervello in fuga' che faceva anche il volontario #ANSA… -