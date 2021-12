Covid oggi Fvg, 829 contagi e 5 morti: bollettino 4 dicembre (Di sabato 4 dicembre 2021) Sono 829 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, sabato 4 dicembre in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 5 morti nella Regione per un totale di 4.013 vittime del Covid da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 8.169 tamponi molecolari e 17.733 antigenici. I totalmente guariti sono 122.095, i clinicamente guariti 227, mentre le persone in isolamento risultano essere 7.535. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 4 dicembre 2021) Sono 829 i nuovida Coronavirus, sabato 4in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri ci sono stati 5nella Regione per un totale di 4.013 vittime delda inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 8.169 tamponi molecolari e 17.733 antigenici. I totalmente guariti sono 122.095, i clinicamente guariti 227, mentre le persone in isolamento risultano essere 7.535. L'articolo proviene da Italia Sera.

