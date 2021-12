Covid, aumentano i casi fra i giovanissimi. IdeaScuola: microfoni per docenti e alunni, migliorare ventilazione e mascherine Ffp2 (Di sabato 4 dicembre 2021) Il Comitato Nazionale IdeaScuola scrive una lettera alle Istituzioni. "Genitori, docenti, esponenti del mondo accademico, medico e scientifico italiano, consapevoli dell'impatto della pandemia da Covid-19 sull'istruzione dei bambini, trasmettono la presente per evidenziare le proprie preoccupazioni in merito alle misure di mitigazione del rischio contagio nelle aule scolastiche, ritenute insufficienti a fronte della prevalenza della variante Delta nel territorio nazionale e propongono un approccio alla soluzione del problema proiettato al miglioramento della fruizione degli edifici scolastici a lungo termine e con una visione post-emergenziale", si legge nella lettera. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 4 dicembre 2021) Il Comitato Nazionalescrive una lettera alle Istituzioni. "Genitori,, esponenti del mondo accademico, medico e scientifico italiano, consapevoli dell'impatto della pandemia da-19 sull'istruzione dei bambini, trasmettono la presente per evidenziare le proprie preoccupazioni in merito alle misure di mitigazione del rischio contagio nelle aule scolastiche, ritenute insufficienti a fronte della prevalenza della variante Delta nel territorio nazionale e propongono un approccio alla soluzione del problema proiettato al miglioramento della fruizione degli edifici scolastici a lungo termine e con una visione post-emergenziale", si legge nella lettera. L'articolo .

