Calciomercato Serie A LIVE: Ikone verso la Fiorentina, l’Inter blinda Brozovic (Di sabato 4 dicembre 2021) Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sul Calciomercato che così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. SABATO 4 DICEMBRE Calciomercato Fiorentina, Ikone sempre più vicino alla viola (CLICCA QUI) Rinnovo Brozovic, in programma l’incontro con l’Inter a giorni (CLICCA QUI)Sampdoria, in caso di flop è pronto il sostituto di D’Aversa (CLICCA QUI) VENERDÌ 3 DICEMBRE Calciomercato Bologna: occhi puntati su un ex Torino. Le ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 dicembre 2021): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulche così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. SABATO 4 DICEMBREsempre più vicino alla viola (CLICCA QUI) Rinnovo, in programma l’incontro cona giorni (CLICCA QUI)Sampdoria, in caso di flop è pronto il sostituto di D’Aversa (CLICCA QUI) VENERDÌ 3 DICEMBREBologna: occhi puntati su un ex Torino. Le ...

Advertising

sportli26181512 : Serie B LIVE alle 14: Dopo l'anticipo vinto dal Perugia sul Vicenza, la 16esima giornata di Serie B entra nel vivo,… - cmercatoweb : #SerieA, ??Dumfries non sembra aver convinto l'#Inter Possibile scambio con l'#Atalanta - emiliano87pa : RT @TUTTOJUVE_COM: L'ex juventino Neto torna in Serie A? Ci pensa la Lazio - TUTTOJUVE_COM : L'ex juventino Neto torna in Serie A? Ci pensa la Lazio - sportli26181512 : Serie B: Zaffaroni si gioca la panchina del Cosenza: Dopo aver raccolto un solo punto nelle ultime 5 partite, Marco… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie Fiorentina, esordio per il baby Distefano: dopo Bernardeschi, Chiesa e Sottil un'altra ala in volo per Italiano BAGGIO E LA VIOLA - Attaccante classe 2003, muove primi passi nella Ninfea Torrelaghese prima di approdare nel settore giovanile del Livorno , all'epoca in Serie A. Dopo 3 stagioni in amaranto arriva ...

Serie B: Zaffaroni si gioca la panchina del Cosenza Commenta per primo Dopo aver raccolto un solo punto nelle ultime 5 partite, Marco Zaffaroni si gioca la panchina del Cosenza oggi pomeriggio contro la Cremonese in Serie B . La contestazione dei tifosi è scoppiata dopo la sconfitta in casa contro la Spal e sono continuate pure a Monza verso la squadra, l'allenatore e il presidente Guarascio.

I flop della Serie A: Mourinho maestro dell’alibi, Zaniolo tutto zuffe, ma il peggiore in assoluto è… Calciomercato.com Napoli, i convocati di Spalletti per l’Atalanta I convocati di Spalletti per Napoli-Atalanta, big match della sedicesima giornata del campionato di Serie A, in programma questa sera Ufficiale la lista dei convocati di Luciano Spalletti per la sfida ...

Calcio: un premio alla carriera per Pino Pizzuto Un premio alla carriera per Pino Pizzuto. L'ex calciatore di Lucera lo riceverà dalle mani della dirigenza dell'Us Frenter Larino. Un club, quello del Campobassano, nel quale ha militato a metà degli ...

BAGGIO E LA VIOLA - Attaccante classe 2003, muove primi passi nella Ninfea Torrelaghese prima di approdare nel settore giovanile del Livorno , all'epoca inA. Dopo 3 stagioni in amaranto arriva ...Commenta per primo Dopo aver raccolto un solo punto nelle ultime 5 partite, Marco Zaffaroni si gioca la panchina del Cosenza oggi pomeriggio contro la Cremonese inB . La contestazione dei tifosi è scoppiata dopo la sconfitta in casa contro la Spal e sono continuate pure a Monza verso la squadra, l'allenatore e il presidente Guarascio.I convocati di Spalletti per Napoli-Atalanta, big match della sedicesima giornata del campionato di Serie A, in programma questa sera Ufficiale la lista dei convocati di Luciano Spalletti per la sfida ...Un premio alla carriera per Pino Pizzuto. L'ex calciatore di Lucera lo riceverà dalle mani della dirigenza dell'Us Frenter Larino. Un club, quello del Campobassano, nel quale ha militato a metà degli ...