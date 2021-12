Assegno unico per i figli: le regole per i genitori divorziati o separati (Di sabato 4 dicembre 2021) L’Assegno unico è concesso ai genitori con figli a partire dal settimo mese di gravidanza fino ad arrivare al ventunesimo anno di età: le regole per i genitori divorziati o separati Nuove misure a favore della famiglia (Fonte: Pixabay)Da marzo 2022, l’Assegno unico prenderà il posto delle detrazioni in busta paga e dei bonus per le famiglie. L’importo verrà diviso tra coloro che esercitano la cosiddetta responsabilità genitoriale. Tuttavia bisogna anche analizzare il caso dell’affidamento esclusivo. L’agevolazione è concessa a tutti i genitori a partire dal settimo mese di gravidanza fino ai ventuno anni di ciascun figlio. É necessario però capire cosa prevede la ... Leggi su vesuvius (Di sabato 4 dicembre 2021) L’è concesso aicona partire dal settimo mese di gravidanza fino ad arrivare al ventunesimo anno di età: leper iNuove misure a favore della famiglia (Fonte: Pixabay)Da marzo 2022, l’prenderà il posto delle detrazioni in busta paga e dei bonus per le famiglie. L’importo verrà diviso tra coloro che esercitano la cosiddetta responsabilitàale. Tuttavia bisogna anche analizzare il caso dell’affidamento esclusivo. L’agevolazione è concessa a tutti ia partire dal settimo mese di gravidanza fino ai ventuno anni di ciascuno. É necessario però capire cosa prevede la ...

Advertising

fattoquotidiano : Assegno unico a rischio caos. Il beneficio fiscale andrà chiesto all’Inps con il pericolo che i tempi si dilatino - marattin : Oggi al dibattito organizzato dal Forum Famiglie sulla fiscalità familiare: il “combinato disposto” di riforma fisc… - ItaliaViva : Il taglio delle tasse è un'ottima notizia per le famiglie italiane, così come lo è l'Assegno Unico contenuto nel… - marcophesa : @iMarck90 Come per l’assegno unico, ci perderanno in tantissimi se tolgono le detrazioni. - roberta_fasani : @chiccotesta In più non ha diritto a borse di studi per i figli , anche se meritevoli , ad esenzioni sanitarie ad a… -