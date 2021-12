A questo punto facciamo Draghi presidente di tutto (Di sabato 4 dicembre 2021) Da qualche giorno ho pubblicato su questo spazio di libertà inventato da Porro, un breve articoletto tra il serio e il faceto sull’opportunità di eleggere il Cav. Berlusconi al Quirinale. Le reazioni ricevute un po’ mi hanno sorpreso sono riemersi, lo psiconano, il puttaniere, il mafioso e via con tutta la paccottiglia antiberlusconiana ampiamente prevista, mentre inaspettate sono state le reazioni di quanti vedono Berlusconi al Quirinale non come una opportunità, o forse una provocazione, ma come il problema che impedirebbe a Draghi di accedervi. Berlusconi l’anti-Draghi? Il paradosso è che mentre molti vorrebbero Draghi al Quirinale, altrettanti vorrebbero che restasse a Palazzo Chigi. Ovviamente entrambe le ipotesi lasciano aperta la questione di chi andrebbe ad occupare l’altro posto. I banali vogliono il ministro ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 4 dicembre 2021) Da qualche giorno ho pubblicato suspazio di libertà inventato da Porro, un breve articoletto tra il serio e il faceto sull’opportunità di eleggere il Cav. Berlusconi al Quirinale. Le reazioni ricevute un po’ mi hanno sorpreso sono riemersi, lo psiconano, il puttaniere, il mafioso e via con tutta la paccottiglia antiberlusconiana ampiamente prevista, mentre inaspettate sono state le reazioni di quanti vedono Berlusconi al Quirinale non come una opportunità, o forse una provocazione, ma come il problema che impedirebbe adi accedervi. Berlusconi l’anti-? Il paradosso è che mentre molti vorrebberoal Quirinale, altrettanti vorrebbero che restasse a Palazzo Chigi. Ovviamente entrambe le ipotesi lasciano aperta la questione di chi andrebbe ad occupare l’altro posto. I banali vogliono il ministro ...

Advertising

OptaPaolo : 38 - Il Milan ha ottenuto 38 punti nelle prime 16 partite di questo campionato, miglior risultato dal 2003/04 per i… - Paoletta_F : Vorrei, a questo punto, che tutti gli artisti (beh, insomma, quelli con maggior spessore ecco) facessero gli ascolt… - gennaromigliore : La storia di Lorenzo Damiano dovrebbe farci riflettere tutti. Da leader delle piazze NoVax a ricoverato in terapia… - verso_il_fronte : RT @verso_il_fronte: Gli industriali sono delle capre dal punto di vista economico storico e filosofico. Manderanno questo paese in rovina. - 3_carpe : RT @AlexGiudetti: La fantomatica variante Omicron sarebbe così pericolosa dal non avere fatto nemmeno un morto in tutto il mondo. Si badi b… -