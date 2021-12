Tragedia a New York, ricercatore italiano ucciso a coltellate: preso il killer (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tragedia a New York. Davide Giri, un dottorando italiano alla Columbia University, è stato ucciso a coltellate vicino al campus universitario . Il trentenne, originario di Alba, stava rientrando a ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 dicembre 2021)a New. Davide Giri, un dottorandoalla Columbia University, è statovicino al campus universitario . Il trentenne, originario di Alba, stava rientrando a ...

Advertising

Avvenire_Nei : La tragedia. Dottorando italiano ucciso a New York: aveva 30 anni - giulsbarauau00 : appena appresa la notizia del ragazzo italiano ucciso a new york che tragedia - infoitinterno : Tragedia a New York: studente albese della Columbia University accoltellato a morte - - infoitinterno : Tragedia a New York: l’albese Davide Giri accoltellato a morte - RedaFree_it : ??Tragedia a #NewYork, dove un ragazzo italiano studente della #ColumbiaUniversity è stato ucciso con delle coltella… -