Super green pass: al via il piano controlli fino a Natale (Di venerdì 3 dicembre 2021) Verifiche concentrate nei fine settimana su movida e shopping - Sindaci in campo contro gli assembramenti Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 3 dicembre 2021) Verifiche concentrate nei fine settimana su movida e shopping - Sindaci in campo contro gli assembramenti

Advertising

borghi_claudio : Non ci voleva un virologo per capire che il green pass non funzionava... e non ci vuole un virologo per capire che… - MiC_Italia : #COVID19, MiC: per musei, archivi e biblioteche Green pass in zona bianca e gialla, Super green pass per cinema e t… - MediasetTgcom24 : Covid, il Veneto torna sopra 3mila contagi in un giorno #greenpass - lifestyleblogit : Super green pass: regole da 6 dicembre zona bianca, gialla, arancione e rossa - - fisco24_info : Super green pass: al via il piano controlli fino a Natale: Verifiche concentrate nei fine settimana su movida e sho… -