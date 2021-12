Ricettazione, arrestato dai Carabinieri a Monteforte Irpino. (Di venerdì 3 dicembre 2021) Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Monteforte Irpino hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione di misura coercitiva emessa dall'Autorità Giudiziaria nei confronti di un ... Leggi su gazzettadiavellino (Di venerdì 3 dicembre 2021) Nel pomeriggio di ieri, idella Stazione dihanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione di misura coercitiva emessa dall'Autorità Giudiziaria nei confronti di un ...

Advertising

GazzettAvellino : Ricettazione, arrestato dai Carabinieri a Monteforte Irpino. - GazzettAvellino : Ricettazione, arrestato di Carabinieri ad Atripalda. - bassairpinia : ATRIPALDA (AV) – Ricettazione e violazione del diritto d’autore: 50enne arrestato dai Carabinieri in esecuzione di… - PasqualeCacace5 : RT @irpiniatimes1: RICETTAZIONE E VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE: 50ENNE ARRESTATO DAI CARABINIERI IN ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTO DELL’A.G… - puntomagazine : Dopo le formalità di rito, il 50enne è stato tradotto alla Casa Circondariale “Bellizzi” di Avellino per l’espiazio… -