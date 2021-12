Pepito is back: "Il gol, che liberazione! Ecco come sono tornato a essere un giocatore" (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il ritorno di Giuseppe Rossi nel calcio italiano, a segno con la maglia della Spal in Serie B. Pepito parla dei suoi anni migliori e dei suoi prossimi traguardi Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il ritorno di Giuseppe Rossi nel calcio italiano, a segno con la maglia della Spal in Serie B.parla dei suoi anni migliori e dei suoi prossimi traguardi

Advertising

irigoridikessie : RT @Jesa13890917: @spalferrara @irigoridikessie Pepito Is back, ma senza la maglietta viola?? - Jesa13890917 : @spalferrara @irigoridikessie Pepito Is back, ma senza la maglietta viola?? - fabriy10 : RT @NicoSchira: Pepito #Rossi is back: l’attaccante italiano a segno con la maglia della #SPAL sul campo del Cosenza. Non faceva gol in Ita… - Profilo3Marco : RT @NicoSchira: Pepito #Rossi is back: l’attaccante italiano a segno con la maglia della #SPAL sul campo del Cosenza. Non faceva gol in Ita… - ManuFilippone95 : RT @NicoSchira: Pepito #Rossi is back: l’attaccante italiano a segno con la maglia della #SPAL sul campo del Cosenza. Non faceva gol in Ita… -