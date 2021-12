"Occhio a questa mail". Striscia la Notizia scopre la truffa: ecco come ti prosciugano il conto corrente (Di venerdì 3 dicembre 2021) C'è un nuovo malware in grado di sfuggire alla maggior parte degli antivirus in commercio. Marco Camisani Calzolari, l'inviato di Striscia la Notizia avverte che arriva via mail e ci ruba le nostre password e poi magari ci chiede anche il riscatto per riaverle. E ancora può accedere al nostro conto corrente. L'unico modo che abbiamo per difenderci è avere gli antivirus e soprattutto la nostra testa: non bisogna mai cliccare su mail e link sospetti. Ma non finisce qui. Siamo tutti invasi da cavi e fili ma la tecnologia Walt Disney sta creando una ricarica senza cavi che renderà appunto possibile un mondo senza fili. Sono state hackerate molte aziende italiane e i dati contenuti potrebbero essere usati anche per fare i bonifici. Quindi ancora una volta bisogna tenere gli ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) C'è un nuovo malware in grado di sfuggire alla maggior parte degli antivirus in commercio. Marco Camisani Calzolari, l'inviato dilaavverte che arriva viae ci ruba le nostre password e poi magari ci chiede anche il riscatto per riaverle. E ancora può accedere al nostro. L'unico modo che abbiamo per difenderci è avere gli antivirus e soprattutto la nostra testa: non bisogna mai cliccare sue link sospetti. Ma non finisce qui. Siamo tutti invasi da cavi e fili ma la tecnologia Walt Disney sta creando una ricarica senza cavi che renderà appunto possibile un mondo senza fili. Sono state hackerate molte aziende italiane e i dati contenuti potrebbero essere usati anche per fare i bonifici. Quindi ancora una volta bisogna tenere gli ...

