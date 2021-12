Manovra 2022, cabina regia conferma schema taglio tasse (Di venerdì 3 dicembre 2021) La cabina di regia riunita a Palazzo Chigi dal premier Mario Draghi ha confermato lo stesso schema deciso al ministero dell’Economia nel confronto della settimana scorsa con i partiti sul taglio delle tasse, ovvero destinare 7 miliardi al taglio Irpef e 1 miliardo per ‘sforbiciare’ l’Irap. Lo si apprende da fonti di governo presenti all’incontro. In cabina di regia sarebbe arrivata la decisione di procedere con un’operazione di riduzione del cuneo contributivo per le fasce più deboli per il 2022, come riferito da fonti di governo all’Adnkronos. La richiesta era sta avanzata ieri dai sindacati durante l’incontro con il presidente Draghi e il ministro Daniele Franco. Nella riunione, sarebbe stata messa sul tavolo ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ladiriunita a Palazzo Chigi dal premier Mario Draghi hato lo stessodeciso al ministero dell’Economia nel confronto della settimana scorsa con i partiti suldelle, ovvero destinare 7 miliardi alIrpef e 1 miliardo per ‘sforbiciare’ l’Irap. Lo si apprende da fonti di governo presenti all’incontro. Indisarebbe arrivata la decisione di procedere con un’operazione di riduzione del cuneo contributivo per le fasce più deboli per il, come riferito da fonti di governo all’Adnkronos. La richiesta era sta avanzata ieri dai sindacati durante l’incontro con il presidente Draghi e il ministro Daniele Franco. Nella riunione, sarebbe stata messa sul tavolo ...

Advertising

rsimoni62 : RT @PMI_it: Riforma fiscale: il Governo decide sul taglio IRPEF in Manovra: Nuova IRPEF in Manovra 2022: il Governo concretizza la sua prop… - occhio_notizie : La cabina di regia riunita a Palazzo Chigi dal premier Mario Draghi ha confermato lo stesso schema sul taglio delle… - lifestyleblogit : Manovra 2022, cabina regia conferma schema taglio tasse - - zazoomblog : Manovra 2022 cabina regia conferma schema taglio tasse - #Manovra #cabina #regia #conferma - fisco24_info : Manovra 2022, cabina regia conferma schema taglio tasse: 7 miliardi al taglio Irpef e 1 miliardo per 'sforbiciare'… -