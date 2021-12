Intrappolati per una notte all'Ikea: dipendenti e clienti bloccati da una tempesta di neve (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sei clienti e 24 dipendenti dell’azienda multinazionale svedese Ikea sono stati costretti a trascorrere la notte in negozio dopo che una pesante tempesta di neve ha colpito la città di Aalborg, nel nord della Danimarca, mercoledì scorso. Il reparto notte dello store si è trasformato così in una vera e grande camera da letto, dove i clienti e i dipendenti hanno mangiato e dormito. Il direttore del negozio Peter Elmose ha detto al tabloid Ekstra Bladet: “È stata davvero una bella serata,godendo della reciproca compagnia. Abbiamo dormito nel nostro showroom al primo piano, dove abbiamo letti, materassi e divani letto. Le persone hanno potuto scegliere il letto esatto che hanno sempre voluto provare”. Visualizza questo post su ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 3 dicembre 2021) Seie 24dell’azienda multinazionale svedesesono stati costretti a trascorrere lain negozio dopo che una pesantediha colpito la città di Aalborg, nel nord della Danimarca, mercoledì scorso. Il repartodello store si è trasformato così in una vera e grande camera da letto, dove ie ihanno mangiato e dormito. Il direttore del negozio Peter Elmose ha detto al tabloid Ekstra Bladet: “È stata davvero una bella serata,godendo della reciproca compagnia. Abbiamo dormito nel nostro showroom al primo piano, dove abbiamo letti, materassi e divani letto. Le persone hanno potuto scegliere il letto esatto che hanno sempre voluto provare”. Visualizza questo post su ...

