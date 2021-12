Incubo Milan: l’ufficialità che nessuno avrebbe voluto (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il Milan ha comunicato l’esito positivo dell’operazione di Simon Kjaer, che dovrà restare sei mesi fuori per recuperare del tutto dall’infortunio. La pessima notizia che ha coinvolto il Milan negli ultimi giorni è l’infortunio del difensore Simone Kjaer. Un’assenza pesante per i rossoneri, poiché si tratta di uno dei leader della squadra di Stefano Pioli Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ilha comunicato l’esito positivo dell’operazione di Simon Kjaer, che dovrà restare sei mesi fuori per recuperare del tutto dall’infortunio. La pessima notizia che ha coinvolto ilnegli ultimi giorni è l’infortunio del difensore Simone Kjaer. Un’assenza pesante per i rossoneri, poiché si tratta di uno dei leader della squadra di Stefano Pioli Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

