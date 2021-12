(Di venerdì 3 dicembre 2021) (Adnkronos) - Gli ordini raccolti nel gennaio-settembre, sia presso i clienti italiani sia all'estero, assicurano una produzione per sei mesi e riguardano nuovamente in maggiore misura le; il segmento dei ricambi, pur con segno positivo, appare invece meno dinamico. Sul fronte delle applicazioni, l'associazione segnala una richiesta di tecnologia più sostenuta e continua da parte dell'imballaggio e del medicale mentre edilizia e automotive mostrano una velocità più moderata. “Naturalmente” ricorda Previero “i diversi fattori di instabilità che si sono manifestati e anche aggravati nel corso dell'ultimo anno – dal prezzo delle materie prime al difficile reperimento della componentistica, dall'incremento della bolletta energetica e dei costi dei trasporti fino alle restrizioni alla mobilità delle persone - risultano ancora irrisolti e continuano a preoccupare le ...

Advertising

TV7Benevento : Imprese: Amaplast, ripresa a doppia cifra per macchine plastica e gomma (2)... - TV7Benevento : Imprese: Amaplast, ripresa a doppia cifra per macchine plastica e gomma... -

Ultime Notizie dalla rete : Imprese Amaplast

Affaritaliani.it

... rischiando di rendere la produzione delleitaliane della filiera meno competitiva rispetto ... (fonte) Redazione VareseNews redazione@varesenews.it Noi della redazione di VareseNews ...(Adnkronos) – Gli ordini raccolti nel gennaio-settembre, sia presso i clienti italiani sia all’estero, assicurano una produzione ...Continua la crescita a due cifre per il settore di macchine, attrezzature e stampi per materie plastiche e gomma, rappresentato dall’associazione di categoria Amaplast: infatti, in base all&rsqu ...