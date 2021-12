Advertising

sportli26181512 : Il Granada di Gonalons vince lo scontro salvezza con l'Alavés: Finisce 2-1 per la squadra dove gioca l'ex Roma: un… -

(SPAGNA) - La 16esima giornata di Liga si apre con lo scontro per la salvezza- Alavés che finisce 2 - 1. I padroni di casa, che schierano dal 1' l'ex Romae che invece lasciano in panchina l'ex Milan Bacca, trovano la via del gol nel primo tempo, al 14', ...Ildell'ex romanistaha assaporato il colpaccio sul campo dell' Athletic Bilbao , finendo per pareggiare 2 - 2. In casa ha vinto solo una volta (come del resto fuori) ma lo scalpo è ...Ficha técnica 2 - Granada: Maximiano; Quini, Luis Abram, Torrente, Carlos Neva; Gonalons, Luis Milla (Arias, m.80), Antonio Puertas (Monchu, m.80), Escudero (Yan Eteki, m.61); Luis Suárez y ...Un gol de Santiago Arias a cuatro minutos del final dio el triunfo al equipo nazarí (2-1), que adelanta a los de Vitoria en la lucha por huir del descenso ...