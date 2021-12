Il caso di Denise Pipitone in Parlamento | cosa succede adesso?

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Dopo il sit-in che nelle scorse settimane si era tenuto a Roma per chiedere che ildi, la bambina di 4 anni scomparsa da Mazara del Vallo ormai 17 anni fa, non venisse archiviato dalla Procura, ora ilapproda in. LEGGI ANCHE =>, sit in a Roma: “Mia figlia è la bambina di tutta Italia” – VIDEO Nella giornata di ieri si è infatti tenuta la prima seduta della Commissione Affari Costituzionali al fine di chiedere che sia avviato un iter per costituire una commissione di inchiesta parlamentare sulla scomparsa di.I firmatari della richiesta sono stati i deputati PD Morani e Miceli. La promotrice di questa commissione, Alessia Morani, ha scritto su un post ...

Instagram content View on Instagram Un immagine scelta non a, che racconta - proprio come fa ... Zoë Kravitz, che è nata dal matrimonio di Lenny con l'attrice Lisa Bonet , l indimenticabile...IldiPipitone è stato affrontato in Parlamento per l'istituzione di una Commissione d'inchiesta: le parole di Piera Maggio. Argomenti trattatiPipitone in Parlamento, la prima seduta sulla creazione di una Commissione d'inchiesta Alessia Morani (PD), la prima seduta in Parlamento sulPipitonePipitone in ...Il caso di Denise Pipitone è stato affrontato in Parlamento per l’istituzione di una Commissione d’inchiesta: le parole di Piera Maggio.Si è tenuta oggi la prima seduta della Commissione Affari Costituzionali in cui abbiamo iniziato l’iter per l’istituzione della commissione ...