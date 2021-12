Green pass, confermata l’obbligatorietà per gli over 12 su bus e metrò. In arrivo le faq del governo (Di venerdì 3 dicembre 2021) Nonostante le criticità sollevate dai governatori durante la Conferenza delle Regioni, ministero dell’Interno e ministero dei Trasporti hanno confermato la restrizione anti Covid relativa al trasporto pubblico e prevista dal decreto che entrerà in vigore lunedì 6 dicembre. Chiunque abbia più di 12 anni, per poter salire a bordo di autobus e metrò dovrà avere il Green pass semplice, ottenibile anche con l’esito di un tampone negativo. Lo anticipa il Corriere della Sera, in attesa che il governo dirami – nelle prossime ore – le faq relative all’attuazione del decreto. La prescrizione aveva sollevato dei dubbi soprattutto per quanto riguarda la popolazione studentesca, che potrà entrare a scuola senza certificazione verde, ma per raggiungere gli istituti con i mezzi di trasporto locali dovrà essere ... Leggi su open.online (Di venerdì 3 dicembre 2021) Nonostante le criticità sollevate dai gnatori durante la Conferenza delle Regioni, ministero dell’Interno e ministero dei Trasporti hanno confermato la restrizione anti Covid relativa al trasporto pubblico e prevista dal decreto che entrerà in vigore lunedì 6 dicembre. Chiunque abbia più di 12 anni, per poter salire a bordo di autobus edovrà avere ilsemplice, ottenibile anche con l’esito di un tampone negativo. Lo anticipa il Corriere della Sera, in attesa che il gno dirami – nelle prossime ore – le faq relative all’attuazione del decreto. La prescrizione aveva sollevato dei dubbi soprattutto per quanto riguarda la popolazione studentesca, che potrà entrare a scuola senza certificazione verde, ma per raggiungere gli istituti con i mezzi di trasporto locali dovrà essere ...

Advertising

borghi_claudio : Non ci voleva un virologo per capire che il green pass non funzionava... e non ci vuole un virologo per capire che… - CarloCalenda : Sono quasi due anni che ascoltiamo programmi tv infarciti di negazionisti del COVID prima e no Vax-no green pass po… - fattoquotidiano : “Gestiva un traffico di droga”: arrestata una 36enne militante della Lega. Sui suoi social selfie con Salvini e pos… - Beatric72980398 : RT @rzanfabro1: Visto che lo stato ha a cuore la salute pubblica, proporrei un green pass, mega a questo punto, dove inserire se uno ha L H… - Simo07827689 : RT @fattoquotidiano: “Gestiva un traffico di droga”: arrestata una 36enne militante della Lega. Sui suoi social selfie con Salvini e post a… -