F1 | orario qualifiche GP Arabia Saudita 2021 | programma | tv | guida TV8 e Sky

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Domani, sabato 4 dicembre, l’inedito circuito di Gedda ospiterà ledella prima edizione del Gran Premio dell’, valido come ventunesimo e penultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Prosegue la sfida stellare per il titolo tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, divisi al momento da 8 punti prima degli ultimi due weekend di gara del. L’olandese della Red Bull è leader del campionato e ha a disposizione il primo match point mondiale della carriera, tuttavia dovrà aspettare con ogni probabilità il gran finale di Abu Dhabi per provare ad interrompere il dominio pluriennale del binomio Hamilton-Mercedes in era power-unit. Ledel Gran Premio dell’, indomani alle ...

... sprint race 1 F2 Ore 14.45: Paddock Live Ore 15: prove libere 3 F1 Ore 16: Paddock Live Ore 17.15: #skymotori Ore 17.30: Paddock Live Ore 18:F1 " In replica dalle 20.15 su TV8 Ore 19.15: ...Sia le Libere 1 e 2 che la sessione di sabato (FP3) saranno trasmesse in diretta TV da Sky, ma non in chiaro su TV8 che trasmetterà in differitae gare.Domani, sabato 4 dicembre, l'inedito circuito di Gedda ospiterà le qualifiche della prima edizione del Gran Premio dell'Arabia Saudita, valido come ventunesimo e penultimo round stagionale del Mondial ...Formula 1 Gran Premio dell'Arabia Saudita la programmazione del 3-4-5 dicembre, a che ora c'è la gara domenica 5 dicembre ...