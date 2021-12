F1 | Max Verstappen | “Ho ampi margini di miglioramento Domani il traffico in qualifica potrebbe essere un problema”

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Non si sbilancia in maniera particolare Maxal termine delle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio dell’Arabia Saudita, ventunesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Sul nuovissimo tracciato cittadino di Jeddah, il pilota olandese ha voluto evitare ogni rischio tra i muretti sauditi, cercando di trovare il giusto feeling con la sua vettura e rimandando tutto a, quando si inizierà a fare sul serio. Dopo una ottima FP1, “Super Max” ha compiuto un leggero passo indietro nella seconda sessione, chiudendo con il quarto tempo in 1:29.213 a 195 millesimi dalla migliore prestazione di Lewis Hamilton, venendo preceduto anche da Valtteri Bottas e Pierre Gasly. Il leader della classifica generale, inoltre, si è lamentato di qualchealle gomme anteriori, soprattutto a livello di ...

Lewis Hamilton si aggiudica entrambe le sessioni di prove libere del Gp dell'Arabia Saudita di Formula 1. Il pilota della Mercedes precede nella prima sessione e il compagno di squadra Valtteri Bottas nella seconda. In quest'ultima, brutto incidente per il pilota della Ferrari, Charles Leclerc.