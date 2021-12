“È finita, è stata dura”. Gemma Galgani, il brutto è passato e lo fa sapere. “Hai avuto coraggio” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Nelle ultime ore Gemma Galgani ha rincuorato i suoi fedeli telespettatori attraverso la pubblicazione che tutti aspettavano. “Sono guarita dal Covid. Solo pronunciarne il nome ci insinua ansia, incertezza e malessere che si evolve in modi diversi, caso per caso”, ha iniziato su Instagram, dove raccoglie più di mezzo milione di fan. La notizia che vedeva la protagonista del trono over di Uomini e Donne positiva al coronavirus ha generato grande preoccupazione nel suo affezionato pubblico. Persino Tina Cipollari, probabilmente, sotto sotto, sarà stata in pensiero per lei. Gemma Galgani è guarita e non ce l’avrebbe mai fatta senza una cura particolare. Gemma Galgani guarita dal Covid “Una prova dura”, ha proseguito Gemma ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 3 dicembre 2021) Nelle ultime oreha rincuorato i suoi fedeli telespettatori attraverso la pubblicazione che tutti aspettavano. “Sono guarita dal Covid. Solo pronunciarne il nome ci insinua ansia, incertezza e malessere che si evolve in modi diversi, caso per caso”, ha iniziato su Instagram, dove raccoglie più di mezzo milione di fan. La notizia che vedeva la protagonista del trono over di Uomini e Donne positiva al coronavirus ha generato grande preoccupazione nel suo affezionato pubblico. Persino Tina Cipollari, probabilmente, sotto sotto, saràin pensiero per lei.è guarita e non ce l’avrebbe mai fatta senza una cura particolare.guarita dal Covid “Una prova”, ha proseguito...

