Covid, Rezza sul pasticcio della doppia circolare: “Firmo da super tecnico, non ho responsabilità sulle implicazioni politiche” (Di venerdì 3 dicembre 2021) "Io sto qui da super tecnico avendo fatto il ricercatore nella mia vita. Quindi nel momento in cui Firmo una circolare, la Firmo da tecnico. Dopo di che le implicazioni politiche sono una cosa che rispetto, ma escono dalla mia competenza". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 3 dicembre 2021) "Io sto qui daavendo fatto il ricercatore nella mia vita. Quindi nel momento in cuiuna, lada. Dopo di che lesono una cosa che rispetto, ma escono dalla mia competenza". L'articolo .

Advertising

larampait : #Covid, #Rezza: 'Aumento graduale, non esplosivo del numero casi' - orizzontescuola : Covid, Rezza sul pasticcio della doppia circolare: “Firmo da super tecnico, non ho responsabilità sulle implicazion… - telodogratis : Covid Italia, Rezza: “Aumento casi non esplosivo, variante Omicron non circola” - StraNotizie : Covid Italia, Rezza: 'Aumento casi non esplosivo, variante Omicron non circola' - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: #Covid19, Rezza: “Per ora la variante Omicron non circola in Italia” -