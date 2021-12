Covid, aumentano ancora pazienti ricoverati in reparti ordinari e terapie intensive. DATI (Di venerdì 3 dicembre 2021) Secondo il bollettino del 3 dicembre, sale il numero di pazienti positivi negli ospedali: in rianimazione ci sono 708 persone (+10) e negli altri reparti 5.385 (+87). La percentuale di positivi sui tamponi fatti sale al 2,9% di ieri. In Italia, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 17.030 nuovi casi di coronavirus, su 588.445 tamponi (ieri 16.806 casi su 679.462 test). Dall'inizio della pandemia, in totale i contagiati sono 5.077.445 e le vittime 134.077 (+74, con alcuni riconteggi) Leggi su tg24.sky (Di venerdì 3 dicembre 2021) Secondo il bollettino del 3 dicembre, sale il numero dipositivi negli ospedali: in rianimazione ci sono 708 persone (+10) e negli altri5.385 (+87). La percentuale di positivi sui tamponi fatti sale al 2,9% di ieri. In Italia, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 17.030 nuovi casi di coronavirus, su 588.445 tamponi (ieri 16.806 casi su 679.462 test). Dall'inizio della pandemia, in totale i contagiati sono 5.077.445 e le vittime 134.077 (+74, con alcuni riconteggi)

