Cosmi | “Messias? Mai avuto dubbi sul fatto che esplodesse pure a Milano”

Advertising

PianetaMilan : #Cosmi : ' #Messias ? Mai avuto dubbi sul fatto che potesse esplodere pure a Milano' #ACMilan #Milan #SempreMilan - TOSADORIDANIELA : RT @NicoSchira: L’#ACMilan si gode il boom di #Messias: tra i pochi a credere nel talento del brasiliano Serse #Cosmi, che domani sarà a Sa… - LucaDColella : RT @MilanNewsit: Cosmi: 'Mai avuti dubbi su Messias, ora il Milan si gode un grande giocatore' - sportli26181512 : Cosmi: 'Mai avuti dubbi su Messias, ora il Milan si gode un grande giocatore': Serse Cosmi, ex allenatore di Junior… - SEMPREFMILAN : RT @MilanNewsit: Cosmi: 'Mai avuti dubbi su Messias, ora il Milan si gode un grande giocatore' -

Ultime Notizie dalla rete : Cosmi Messias

Serseè stato chiamato da Spalletti che voleva informazioni su Ounas, dai dirigenti del Milan che gli chiedevano die da altri club interessati ad avere informazioni sui suoi ex ......a occhi chiusi nel fantasista brasiliano c'era il suo ex tecnico Serse, ovvero l'uomo che l'anno scorso l'ha valorizzato in Serie A col Crotone. Mister, il carro degli estimatori dista ...Il Milan deve dare continuità alla vittoria di Genova, anche se domani affronterà un avversario alla disperata ricerca di punti. Il protagonista della ...Serse Cosmi, ex allenatore di Junior Messias al Crotone, ha parlato così del giocatore rossonero ai microfoni de Il Giornale: "Non ho bisogno di prendermi delle rivincite verso ...