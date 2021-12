Coppa Davis, Croazia-Serbia 2-1: Nikola Mekti? e Mate Pavic decisivi per il pass in Finale, Djokovic deve arrendersi (Di venerdì 3 dicembre 2021) Inesorabili. Nikola Mekti? e Mate Pavic sono ancora loro i protagonisti di questo percorso della Croazia in questa edizione 2021 della Coppa Davis. Il duo croato, n.1 del mondo, ha compiuto la propria missione e come era già accaduto contro l’Italia nei quarti di Finale, anche la Serbia di Novak Djokovic è stata sconfitta. Non è bastata la classe del campione nativo di Belgrado, in coppia con Filip Krajinovic, a impedire ai croati di conquistare il successo in questo match di doppio a Madrid e la qualificazione alla Finale. 7-5 6-1 lo score e per la Croazia si tratta della quarta Finale in questa competizione dopo quelle del 2005 (vittoria contro la Slovacchia), del ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 dicembre 2021) Inesorabili.? esono ancora loro i protagonisti di questo percorso dellain questa edizione 2021 della. Il duo croato, n.1 del mondo, ha compiuto la propria missione e come era già accaduto contro l’Italia nei quarti di, anche ladi Novakè stata sconfitta. Non è bastata la classe del campione nativo di Belgrado, in coppia con Filip Krajinovic, a impedire ai croati di conquistare il successo in questo match di doppio a Madrid e la qualificazione alla. 7-5 6-1 lo score e per lasi tratta della quartain questa competizione dopo quelle del 2005 (vittoria contro la Slovacchia), del ...

