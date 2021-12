Chi è Ivan Cattaneo? Età | carriera e vita privata del cantante

Leggi su nonsolo.tv

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Ecco Chi è? Età –delè une musicista, tanto il successo conquistato negli anni Ottanta. Per quasi vent’anni è rimasto lontano dai riflettori, negli ultimi anni ha però cercato di farsi di nuovo spazio nel mondo dello spettacolo. Ilè nato il 18 marzo 1953 a Bergamo, la sua infanzia non è stata semplice dopo che all’età di 13 anni rivelò alla madre di essere omosessuale. La donna lo portò in una clinica psichiatrica, quando lui capì che nessuno riusciva a comprenderlo fece finta di essere ‘guarito’ per uscire dalla clinica. Sin da giovanissimo manifestò la sua grande passione per la musica, a soli 12 anni fece un provino per lo Zecchino ...