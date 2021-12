Charlene di Monaco in un centro per dipendenze | come sta la Principessa?

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Dopo sei mesi di assenza dalla corte Reale,diè ritornata a casa dal Sudafrica, dove si era recata per un serie di operazioni. Il Principe Alberto ha dato aggiornamenti sulla situazione della moglie: si trova in una clinica Svizzera, unspecializzato nella cura delle. “Sta meglio, ma ha ancora bisogno di riposo e pace. Non è nel Principato, ma potremo visitarla molto presto. Non posso dirvi di più per discrezione. C’è molta stanchezza, non solo fisica, che può essere curata solo con un periodo di riposo”. LEGGI ANCHE =>stadi? Per lei niente Festa nazionale: eccostanno le coseè tornata a casa in condizioni di estrema spossatezza, evidentemente ...