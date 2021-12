Caserta, positivi a Omicron familiari manager Eni. Variante Delta invece per compagni di classe dei figli e un docente (Di venerdì 3 dicembre 2021) A una settimana dalla prima conferma di caso di Variante Omiciron sono risultati positivi alla Variante Omicron del Covid-19 i tamponi eseguiti su tre membri del nucleo familiare del professionista Casertano al quale per primo in Italia è stata riscontrata la positività alla Variante Omicron. L’uomo, dirigente Eni, era rientrato da un viaggio di lavoro in Mozambico. Le condizioni di tutti sono sempre state buone. L’ospedale Cotugno di Napoli, dove è stata eseguita l’attività di sequenziamento sui tamponi provenienti dalla Asl di Caserta, informa che i nuovi casi vanno ad aggiungersi a quelli dell’uomo, della moglie e dei due figli. Sono quindi complessivamente 7 i soggetti in cui è stata riscontrata, in Campania, la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) A una settimana dalla prima conferma di caso diOmiciron sono risultatialladel Covid-19 i tamponi eseguiti su tre membri del nucleo familiare del professionistano al quale per primo in Italia è stata riscontrata latà alla. L’uomo, dirigente Eni, era rientrato da un viaggio di lavoro in Mozambico. Le condizioni di tutti sono sempre state buone. L’ospedale Cotugno di Napoli, dove è stata eseguita l’attività di sequenziamento sui tamponi provenienti dalla Asl di, informa che i nuovi casi vanno ad aggiungersi a quelli dell’uomo, della moglie e dei due. Sono quindi complessivamente 7 i soggetti in cui è stata riscontrata, in Campania, la ...

