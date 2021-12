Canone Rai, multa di 600 euro per chi non paga: si rischia anche il carcere (Di venerdì 3 dicembre 2021) Canone Rai, in arrivo la multa fino a 600 euro per chi non paga: si rischia anche il carcere. Scopriamo tutti dettagli a riguardo. Tutte le novità riguardanti il pagamento della tassa (via social)Il Canone Rai Ordinario è un’imposta prevista per la detenzione di uno o più apparecchi atti alla ricezione delle trasmissioni radio televisive. Il contributo da pagare si trova inserito attualmente all’interno della bolletta dell’energia elettrica ma diventerà presto una tassa singola. Il Canone Tv dovrà dunque uscire dalla bolletta elettrica dopo il 2022 in accordo con gli impegni presi con l’europa con il Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR). Siamo anche ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 3 dicembre 2021)Rai, in arrivo lafino a 600per chi non: siil. Scopriamo tutti dettagli a riguardo. Tutte le novità riguardanti ilmento della tassa (via social)IlRai Ordinario è un’imposta prevista per la detenzione di uno o più apparecchi atti alla ricezione delle trasmissioni radio televisive. Il contributo dare si trova inserito attualmente all’interno della bolletta dell’energia elettrica ma diventerà presto una tassa singola. IlTv dovrà dunque uscire dalla bolletta elettrica dopo il 2022 in accordo con gli impegni presi con l’pa con il Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR). Siamo...

LuciaLaVita1 : RT @Moonlightshad1: Nemmeno su #Raiplay hanno completato la messa in onda del film: si interrompe esattamente dove l'hanno fermato ieri ser… - OmbraDuca : RT @Moonlightshad1: Nemmeno su #Raiplay hanno completato la messa in onda del film: si interrompe esattamente dove l'hanno fermato ieri ser… - Serenel73 : RT @Moonlightshad1: Nemmeno su #Raiplay hanno completato la messa in onda del film: si interrompe esattamente dove l'hanno fermato ieri ser… - infoiteconomia : Canone Rai, multa da 600€: ecco chi rischia grosso - zazoomblog : Canone Rai multa da 600€: chi rischia grosso - #Canone #multa #600€: #rischia #grosso -