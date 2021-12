Bebe Vio “In Italia grandi progressi in cultura disabilità” (Di venerdì 3 dicembre 2021) In occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità, la campionessa paralimpica e Ambassador di Milano Cortina 2026 fornisce la sua testimonianza: “Siamo fortunati, nel nostro Paese la disabilità è vista in maniera completamente diversa che nel resto del mondo”. glb/mrv su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 3 dicembre 2021) In occasione della Giornata Internazionale delle persone con, la campionessa paralimpica e Ambassador di Milano Cortina 2026 fornisce la sua testimonianza: “Siamo fortunati, nel nostro Paese laè vista in maniera completamente diversa che nel resto del mondo”. glb/mrv su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Bebe Vio “In Italia grandi progressi in cultura disabilità” - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Bebe Vio 'In Italia grandi progressi in cultura disabilità' - - anubi_matt : RT @sabripillot: Io che sono una malata di Sport, non potevo nascere in un periodo migliore: ho visto per 8 anni (nello stadio ora a lui de… - sabripillot : Io che sono una malata di Sport, non potevo nascere in un periodo migliore: ho visto per 8 anni (nello stadio ora a… - zazoomblog : Sky TG24 Live In Courmayeur Bebe Vio: Von der Leyen fan dei giovani. DIRETTA - #Courmayeur #Leyen #giovani.… -

Ultime Notizie dalla rete : Bebe Vio Tennis, Jannik Sinner diventa un fumetto: nel 2022 arriva 'Piccoli grandi campioni' Ha lanciato la serie 'What's Kept You Moving' su Instagram, dove discute di salute mentale con l'atleta Filippo Tortu e la schermista paralimpica Bebe Vio

Viaggi e disabilità: Airbnb affronta il tema dell'accessibilità Courtesy Photo Related Story Bebe Vio lancia la sua Academy per i giovani Come sei diventata Head of Hosting Accessibility Standards Airbnb? Ti porto all'inizio del mio viaggio, è un po' lungo, ma ...

Il messaggio di Bebe Vio Il Sole 24 ORE Triennale Milano omaggia Gastel con 2 retrospettive Triennale Milano ricorda il talento di Giovanni Gastel, fotografo prematuramente scomparso lo scorso marzo. Il museo ha allestito le due mostre ‘The people I like’, in collaborazione con il Maxxi Muse ...

Sky TG24 Live In Courmayeur, Locatelli: "Situazione Covid Italia tra migliori Ue". DIRETTA Leggi su Sky TG24 l'articolo Sky TG24 Live In Courmayeur, Locatelli: 'Situazione Covid Italia tra migliori Ue'. DIRETTA ...

Ha lanciato la serie 'What's Kept You Moving' su Instagram, dove discute di salute mentale con l'atleta Filippo Tortu e la schermista paralimpicaCourtesy Photo Related Storylancia la sua Academy per i giovani Come sei diventata Head of Hosting Accessibility Standards Airbnb? Ti porto all'inizio del mio viaggio, è un po' lungo, ma ...Triennale Milano ricorda il talento di Giovanni Gastel, fotografo prematuramente scomparso lo scorso marzo. Il museo ha allestito le due mostre ‘The people I like’, in collaborazione con il Maxxi Muse ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Sky TG24 Live In Courmayeur, Locatelli: 'Situazione Covid Italia tra migliori Ue'. DIRETTA ...