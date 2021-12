Arnesi da scasso in auto, foglio di via per tre pregiudicati (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Nella serata del 3 dicembre c.a. gli uomini della Squadra Mobile e della Squadra Volante della Questura di Benevento, durante uno specifico servizio teso a contrastare i furti e i reati predatori in genere, atteso che negli ultimi giorni vi è stata una recrudescenza di tali reati in via fratelli Addabbo, effettuavano un mirato servizio di osservazione e controllo proprio in quella strada. In particolare, gli agenti in borghese notavano transitare un’autovettura Fiat Panda di colore nero, con tre persone sospette a bordo, che procedeva a passo lento, percorrendo le strade che conducono alle abitazioni ubicate a ridosso dell’Ospedale San Pio. Pertanto, unitamente ad una volante, fatta intervenire tempestivamente, gli operatori decidevano di bloccare l’autovettura per procedere ad un controllo sul posto. All’esito ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Nella serata del 3 dicembre c.a. gli uomini della Squadra Mobile e della Squadra Volante della Questura di Benevento, durante uno specifico servizio teso a contrastare i furti e i reati predatori in genere, atteso che negli ultimi giorni vi è stata una recrudescenza di tali reati in via fratelli Addabbo, effettuavano un mirato servizio di osservazione e controllo proprio in quella strada. In particolare, gli agenti in borghese notavano transitare un’vettura Fiat Panda di colore nero, con tre persone sospette a bordo, che procedeva a passo lento, percorrendo le strade che conducono alle abitazioni ubicate a ridosso dell’Ospedale San Pio. Pertanto, unitamente ad una volante, fatta intervenire tempestivamente, gli operatori decidevano di bloccare l’vettura per procedere ad un controllo sul posto. All’esito ...

anteprima24 : ** Arnesi da scasso in auto, foglio di via per tre pregiudicati ** - ilvaglio1 : Possesso di arnesi atti allo scasso, tre denunce in città #scasso #fogliodivia #questuradibenevento #benevento - news_modena : Giocattoli rubati e arnesi da scasso: 4 denunciati, con loro anche tre bimbi piccoli - news_ravenna : Giocattoli rubati e arnesi da scasso: 4 denunciati, con loro anche tre bimbi piccoli - ReggioPress : Giocattoli rubati e arnesi da scasso: 4 denunciati, con loro anche tre bimbi piccoli -

Ultime Notizie dalla rete : Arnesi scasso Terracina, due ladri in trasferta beccati dalla polizia Sono stati denunciati per il concorso nei reati di porto abusivo di armi e di aggressivi chimici oltre che del porto di arnesi da scasso .

Verona, controlli dei carabinieri alla stazione di Porta Nuova: tre arresti Nel corso dei controlli, un pregiudicato di origini tunisine è stato trovato a circolare con cacciavite e tenaglie e pertanto è stato deferito per il possesso di arnesi da scasso. Stessa sorte per un ...

Giocattoli rubati e arnesi da scasso: 4 denunciati, con loro anche tre bimbi piccoli Reggionline FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO PER TRE PREGIUDICATI, PORTO INGIUSTIFICATO DI STRUMENTI ATTI AD OFFENDERE Nella serata del 3 dicembre c.a. gli uomini della Squadra Mobile e della Squadra Volante della Questura di Benevento, durante uno specifico servizio teso a contrastare i furti e i reati predatori in g ...

Danneggia i distributori automatici nel magazzino Metro: arrestato Immediatamente raggiunto, è stato bloccato e sottoposto a controllo, a seguito del quale è stato trovato in possesso di diverse monete, bevande e numerosi attrezzi atti allo scasso. Effettuato un ...

Sono stati denunciati per il concorso nei reati di porto abusivo di armi e di aggressivi chimici oltre che del porto didaNel corso dei controlli, un pregiudicato di origini tunisine è stato trovato a circolare con cacciavite e tenaglie e pertanto è stato deferito per il possesso dida. Stessa sorte per un ...Nella serata del 3 dicembre c.a. gli uomini della Squadra Mobile e della Squadra Volante della Questura di Benevento, durante uno specifico servizio teso a contrastare i furti e i reati predatori in g ...Immediatamente raggiunto, è stato bloccato e sottoposto a controllo, a seguito del quale è stato trovato in possesso di diverse monete, bevande e numerosi attrezzi atti allo scasso. Effettuato un ...