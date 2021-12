Whitney Houston: prima che diventasse una star, il documentario (Di giovedì 2 dicembre 2021) Secondo Deadline, è in corso la produzione di un documentario su Whitney Houston, che esplorerà l’iconica cantante prima che diventasse una superstar internazionale. Da dove trae spunto il documentario su Whitney Houston? L’artista in Focus, diretto e prodotto da Benjamin Alfonsi, è basato su un libro in uscita su Houston della fotografa Bette Marshall, che ha incontrato la futura sensazione quando Houston era una sconosciuta diciottenne, prima di firmare il suo contratto discografico con Clive Davis. e Arista Records. Audra McDonald Audra McDonald, attrice e cantante vincitrice di Emmy, Grammy e sei volte Tony, racconterà il documentario e sarà la ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 2 dicembre 2021) Secondo Deadline, è in corso la produzione di unsu, che esplorerà l’iconica cantantecheuna superinternazionale. Da dove trae spunto ilsu? L’artista in Focus, diretto e prodotto da Benjamin Alfonsi, è basato su un libro in uscita sudella fotografa Bette Marshall, che ha incontrato la futura sensazione quandoera una sconosciuta diciottenne,di firmare il suo contratto discografico con Clive Davis. e Arista Records. Audra McDonald Audra McDonald, attrice e cantante vincitrice di Emmy, Grammy e sei volte Tony, racconterà ile sarà la ...

