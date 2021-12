Sconcerti sulla lotta scudetto: "Napoli-Atalanta è uno spareggio" (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il giornalista Mario Sconcerti ha parlato del big match Napoli-Atalanta a Tuttomercatoweb Radio. Ha parlato del gap tra le squadre in zona Champions e le altre, di Gasperini e della forma del Napoli. Di seguito le sue parole: "Credo che le possibilità delle squadre si devono misurare dal numero di sconfitte e le prime quattro ne hanno da sei a tre volte meno rispetto alla quinta. Se perdi spesso, non sei squadra. Quando sei in una giornata sbagliata, porti via il punto e non perdi, questa è la differenza tra chi è davanti e chi è dietro". "Credo che la vera novità di questa giornata sia che per la prima volta l'Atalanta ha un distacco dalla prima abbordabile. Non lo ha mai avuto così. E ha poi Napoli-Atalanta, che è uno spareggio per lei. ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il giornalista Marioha parlato del big matcha Tuttomercatoweb Radio. Ha parlato del gap tra le squadre in zona Champions e le altre, di Gasperini e della forma del. Di seguito le sue parole: "Credo che le possibilità delle squadre si devono misurare dal numero di sconfitte e le prime quattro ne hanno da sei a tre volte meno rispetto alla quinta. Se perdi spesso, non sei squadra. Quando sei in una giornata sbagliata, porti via il punto e non perdi, questa è la differenza tra chi è davanti e chi è dietro". "Credo che la vera novità di questa giornata sia che per la prima volta l'ha un distacco dalla prima abbordabile. Non lo ha mai avuto così. E ha poi, che è unoper lei. ...

