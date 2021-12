Paura a Roma, esplode la cucina di un’abitazione: ferita una donna (Di giovedì 2 dicembre 2021) Momenti di Paura ieri sera a Roma, in via Ardeatina al civico 132, quando intorno alle ore 20:30 un’esplosione ha squarciato il silenzio della sera. Le fiamme hanno poi seguito l’esplosione, avvenuta nella cucina all’interno di un un villino per una probabile fuga di gas GPL. Esplosione in via Ardeatina Sul posto sono rapidamente intervenuti i vigili del fuoco con la Squadra Operativa 3A, un’autoscala AS/12 e il CRRC ( Carro Rilevamento Radioattivo Chimico). La proprietaria dell’abitazione è stata estratta viva dai Vigili del Fuoco e trasportata dagli operatori sanitari all’ospedale per le ferite riportate, mentre un’altra persona è rimasta illesa durante l’esplosione. Sul posto anche il Carro Crolli e Funzionario VVF di servizio. Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi necessari. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 2 dicembre 2021) Momenti diieri sera a, in via Ardeatina al civico 132, quando intorno alle ore 20:30 un’esplosione ha squarciato il silenzio della sera. Le fiamme hanno poi seguito l’esplosione, avvenuta nellaall’interno di un un villino per una probabile fuga di gas GPL. Esplosione in via Ardeatina Sul posto sono rapidamente intervenuti i vigili del fuoco con la Squadra Operativa 3A, un’autoscala AS/12 e il CRRC ( Carro Rilevamento Radioattivo Chimico). La proprietaria dell’abitazione è stata estratta viva dai Vigili del Fuoco e trasportata dagli operatori sanitari all’ospedale per le ferite riportate, mentre un’altra persona è rimasta illesa durante l’esplosione. Sul posto anche il Carro Crolli e Funzionario VVF di servizio. Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi necessari. su Il Corriere della Città.

