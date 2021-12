Patanè: al momento mancano tecnici per gestire quattro nuove linee tram (Di giovedì 2 dicembre 2021) Roma – “Abbiamo 4 nuove linee tranviarie da fare entro il Giubileo e altre 7 su cui la vecchia amministrazione ha avviato le progettazioni. Noi non siamo pronti. Non abbiamo i tecnici per la loro gestione né capacità di gestire l’armamento. Dobbiamo dotarci di tecnici”. Così l’assessore ai Trasporti di Roma, Eugenio Patanè, nel corso della prima riunione della commissione Mobilità della nuova consiliatura. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di giovedì 2 dicembre 2021) Roma – “Abbiamo 4tranviarie da fare entro il Giubileo e altre 7 su cui la vecchia amministrazione ha avviato le progettazioni. Noi non siamo pronti. Non abbiamo iper la loro gestione né capacità dil’armamento. Dobbiamo dotarci di”. Così l’assessore ai Trasporti di Roma, Eugenio, nel corso della prima riunione della commissione Mobilità della nuova consiliatura. (Agenzia Dire)

