Noto, ragazzino colpito alla testa da un proiettile mentre è in auto con la famiglia: è all’ospedale di Catania in gravi condizioni (Di giovedì 2 dicembre 2021) Un minore è stato raggiunto alla testa da un colpo di pistola mentre era in macchina con i sui familiari, adesso è in gravi condizioni all’ospedale di Catania. È successo questa mattina a Noto, in provincia di Siracusa, gli inquirenti stanno indagando sulla dinamica dell’incidente. In un primo momento si pensava che il proiettile potesse essere partito accidentalmente da una pistola che si trovava nella macchina, ma dopo le ricostruzioni delle forze dell’ordine è emerso che l’automobile era effettivamente l’obiettivo di un tiratore che si trovava lungo la strada percorsa dall’auto, via Platone, e che ha aspettato il momento del passaggio. Resta da chiarire quale fosse il bersaglio e il movente. La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 dicembre 2021) Un minore è stato raggiuntoda un colpo di pistolaera in macchina con i sui familiari, adesso è indi. È successo questa mattina a, in provincia di Siracusa, gli inquirenti stanno indagando sulla dinamica dell’incidente. In un primo momento si pensava che ilpotesse essere partito accidentalmente da una pistola che si trovava nella macchina, ma dopo le ricostruzioni delle forze dell’ordine è emerso che l’mobile era effettivamente l’obiettivo di un tiratore che si trovava lungo la strada percorsa dall’, via Platone, e che ha aspettato il momento del passaggio. Resta da chiarire quale fosse il bersaglio e il movente. La ...

