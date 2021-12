Matrix, Keanu Reeves: "Gli studios non erano pronti per un personaggio trans nel primo film" (Di giovedì 2 dicembre 2021) Keanu Reeves ha parlato di alcuni piani originali per il primo film di Matrix, ricordando come inizialmente fosse prevista la presenza di un personaggio transgender. Siamo a poche settimane dal ritorno nel mondo di Matrix con il quarto film della celebre saga cinematografica con protagonista Keanu Reeves nata dalla fantasia delle sorelle Wachowski, e nel parlare dei film, l'attore ricorda come inizialmente vi era anche un personaggio transgender nel primo film. Durante un'intervista con Entertainment Weekly!, Reeves ha commentato la mentalità dell'epoca del primo film, ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 2 dicembre 2021)ha parlato di alcuni piani originali per ildi, ricordando come inizialmente fosse prevista la presenza di ungender. Siamo a poche settimane dal ritorno nel mondo dicon il quartodella celebre saga cinematografica con protagonistanata dalla fantasia delle sorelle Wachowski, e nel parlare dei, l'attore ricorda come inizialmente vi era anche ungender nel. Durante un'intervista con Entertainment Weekly!,ha commentato la mentalità dell'epoca del, ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Matrix, Keanu Reeves: 'Gli studios non erano pronti per un personaggio trans nel primo film'… - infoitcultura : The Matrix Resurrections: Neo irrompe nel mondo reale nel nuovo trailer del film con Keanu Reeves - R4geunseen : Keanu Reeves che parla come Lino Banfi solo quando Matrix lo guardi tu. #EffettiCollateraliAncheGravissimi - ValeriePalincar : RT @Keanu_Reeves_IT: Matrix Resurrections: Keanu Reeves svela che non sono state fatte prove prima delle riprese - - comingsoonit : L'attesissimo nuovo film di Lana Wachowski in cui Keanu Reeves torna a interpretare Neo debutterà nei cinema il 1°… -