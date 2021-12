L'inutile format del no vax pentito (Di giovedì 2 dicembre 2021) “Pentiti, cangia vita. È l’ultimo momento!”. Per chi se la ricorda, è una delle scene più potenti dell’Amadeus di Milos Forman, film culto degli anni ottanta, fondato peraltro sulla fake news che il geniale Mozart fosse finito vittima dell’invidioso Salieri, comunque splendido soccombente. “Pentiti, scellerato!”, tuona la statua del commendatore al peccaminoso Don Giovanni, che invero resiste. A non resistere nell’autodafè, e ne abbiamo avuto prova in questi giorni con un’escalation di dichiarazioni, testamenti, avvertimenti all’umanità post mortem o post intubazione, sono invece i nuovi protagonisti dell’ultimo format in auge: quello del no vax pentito. Ne abbiamo avuti di tutti i tipi, dai pentimenti degli irriducibili contro Big Pharma ai deboli manipolati dai social, dai negazionisti covid tout court ai medici guru. “Se tornassi indietro sì che ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 2 dicembre 2021) “Pentiti, cangia vita. È l’ultimo momento!”. Per chi se la ricorda, è una delle scene più potenti dell’Amadeus di Milos Forman, film culto degli anni ottanta, fondato peraltro sulla fake news che il geniale Mozart fosse finito vittima dell’invidioso Salieri, comunque splendido soccombente. “Pentiti, scellerato!”, tuona la statua del commendatore al peccaminoso Don Giovanni, che invero resiste. A non resistere nell’autodafè, e ne abbiamo avuto prova in questi giorni con un’escalation di dichiarazioni, testamenti, avvertimenti all’umanità post mortem o post intubazione, sono invece i nuovi protagonisti dell’ultimoin auge: quello del no vax. Ne abbiamo avuti di tutti i tipi, dai pentimenti degli irriducibili contro Big Pharma ai deboli manipolati dai social, dai negazionisti covid tout court ai medici guru. “Se tornassi indietro sì che ...

Advertising

a_autieri : @ManuelCristofo1 Format alquanto inutile, ma è tutta esperienza (e un bel boost di motivazioni) - VittoriaCeretta : @XFactor_Italia Ame però secondo me il format è un po fallimentare ora post pandemia. È inutile imbellettarli e met… - jacksax13 : RT @thesuperitalian: Premesso: per me il Pallone d'Oro vale quanto la carta igienica. Ma Messi che cosa avrebbe fatto quest'anno? Perché la… - thesuperitalian : Premesso: per me il Pallone d'Oro vale quanto la carta igienica. Ma Messi che cosa avrebbe fatto quest'anno? Perché… - francoaletti1 : @genoscrooge Format da cambiare. Troppo e inutile protagonismo dei giudici @XFactor_Italia -

Ultime Notizie dalla rete : inutile format Mediamorfosi italiana: prodotti e produttori alle corse della Rete (Parte III) Il primo passaggio è smantellare quella spagnolesca e ormai del tutto inutile armatura a tre punte ... Tim oggi, come Olivetti nel 1964, è un incubatore di nuovi format e nuove imprese, senza il quale ...

Greta Beccaglia: l'incultura maschilista è la base del modo malato di ragionare di troppi uomini Inutile dire che a queste persone chiediamo di riflettere sulle ragioni su cui si basano queste ...l'opportunità di un momento di riflessione e di pausa professionale nella conduzione del format A ...

Coppa Davis, Sinner incoronato dagli americani: «Diventerà uno dei tre migliori tennisti al mondo» Corriere della Sera L'inutile format del no vax pentito Un trionfo di abiure pubbliche, certo alimentate dai media, con evidenti buone intenzioni. Che però funzioni, oltre ad alimentare un discreto compiacimento nei giusti, è tutto da provare ...

Il primo passaggio è smantellare quella spagnolesca e ormai del tuttoarmatura a tre punte ... Tim oggi, come Olivetti nel 1964, è un incubatore di nuovie nuove imprese, senza il quale ...dire che a queste persone chiediamo di riflettere sulle ragioni su cui si basano queste ...l'opportunità di un momento di riflessione e di pausa professionale nella conduzione delA ...Un trionfo di abiure pubbliche, certo alimentate dai media, con evidenti buone intenzioni. Che però funzioni, oltre ad alimentare un discreto compiacimento nei giusti, è tutto da provare ...