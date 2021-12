Juventus, ripresi gli interrogatori in Procura: oggi previsto Manna dell’Under 23 (Di giovedì 2 dicembre 2021) Riprendono gli interrogatori da parte della Procura di Torino dei testimoni nell’inchiesta sui bilanci sospetti e sulle plusvalenze fittizie per i quali è indagata la Juventus. Era previsto oggi l’interrogatorio di Giovanni Manna, dirigente del club responsabile della squadra B che gioca in Serie C, l’Under 23. Alcune tra le plusvalenze nella lente d’ingrandimento degli investigatori sono infatti legate a scambi tra giocatori giovani e giovanissimi. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 2 dicembre 2021) Riprendono glida parte delladi Torino dei testimoni nell’inchiesta sui bilanci sospetti e sulle plusvalenze fittizie per i quali è indagata la. Eral’o di Giovanni, dirigente del club responsabile della squadra B che gioca in Serie C, l’Under 23. Alcune tra le plusvalenze nella lente d’ingrandimento degli investigatori sono infatti legate a scambi tra giocatori giovani e giovanissimi. SportFace.

