Juventus, il punto sulle indagini (Di giovedì 2 dicembre 2021) Gli ex dirigenti della Juventus Marco Re, convocato dai pm per oggi, e Stefano Bertola, che risultano tra i sei indagati dalla procura di Torino nell'inchiesta sul caso plusvalenze, hanno annunciato di volersi avvalere della facoltà di non rispondere e non si presenteranno per il momento dai magistrati per l'interrogatorio. Lo ha annunciato il loro legale Luigi Chiappero. "Si tratta di questioni tecniche – ha spiegato Chiappero a LaPresse – Per rispondere bisogna avere le carte da visionare". Nei giorni scorsi gli inquirenti hanno sentito come persone informate dei fatti l'attuale amministratore delegato della Juve Maurizio Arrivabene e il direttore generale Federico Cherubini. Oltre a Re e Bertola sono indagati Andrea Agnelli e Pavel Nedved, presidente e vicepresidente del club bianconero, l'ex responsabile dell'area sportiva Fabio Paratici e l'attuale Chief Corporate ...

