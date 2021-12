Italiano: «Pronti per Bologna, sarà una partita difficile» (Di giovedì 2 dicembre 2021) “Gestire tre gare in una settimana come sempre non è semplice ma sta procedendo bene. Ci voleva la bella vittoria con la Samp per reagire alla sconfitta nel derby ed ora stiamo lavorando bene”. Lo ha detto Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, intervenuto ai canali ufficiali del club rispondendo alle domande dei tifosi. Leggi su footdata (Di giovedì 2 dicembre 2021) “Gestire tre gare in una settimana come sempre non è semplice ma sta procedendo bene. Ci voleva la bella vittoria con la Samp per reagire alla sconfitta nel derby ed ora stiamo lavorando bene”. Lo ha detto Vincenzo, allenatore della Fiorentina, intervenuto ai canali ufficiali del club rispondendo alle domande dei tifosi.

Advertising

Ftbnews24 : ???? #Fiorentina, Italiano: “Possiamo migliorare ancora tantissimo, siamo pronti al salto di qualità” #Fiorentina… - Faith49020149 : @angela_massi @rubio_chef Detta così pare che i non laureati possano essere trattati da schiavi. È una critica al s… - ItaliaBrain : Pronti per #Emotions Lugano? ?? 3 dicembre 18.00 ?? @lugano_lac ?? Che 'genere' di emozioni? ?? Prenotare un posto:… - ViolaSensi : RT @Classe1DD: Finalmente è uscito sulla piattaforma Netflix il doppiaggio in italiano, della serie più vista in questo periodo, la famosis… - GigiPadovani : RT @criffausta: Intanto a #PalazzoChigi sono pronti per una Presidente del Consiglio (dalla versione inglese del sito del Governo italiano)… -

Ultime Notizie dalla rete : Italiano Pronti Fiorentina, Italiano: "Col Milan serata fantastica" Ai canali ufficiali della Fiorentina, Vincenzo Italiano ha risposto alle domande dei tifosi partendo dalla vittoria sul Milan: 'Quella serata è ... Prossimo avversario il Bologna: "Siamo già pronti per ...

L'Italian Bike Festival 2022 sarà a Misano World Circuit ...quindi MWC il teatro dove si terrà il lungo weekend dal 9 all'11 settembre 2022 del salone italiano ... Siamo pronti ad offrire un palcoscenico utile all'ulteriore sviluppo della manifestazione, mettendo ...

Aurisicchio (Takis), vaccino italiano: “Pronti a combattere l’Omicron, ma mancano i finanziamenti” Sputnik Italia Fiorentina, Italiano: "Col Milan serata fantastica" Il tecnico sulla prossima sfida col Bologna: Sappiamo che è una partita difficile ma ci teniamo a fare bene fuori casa perché ultimamente non ci stiamo riuscendo.

ITALIANO, Col Milan la gioia più bella ma fuori... Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato ai canali ufficiali rispondendo alle domande dei tifosi. Ecco alcune sue dichiarazioni a partire dalla settimana che porta alla gara con il..

Ai canali ufficiali della Fiorentina, Vincenzoha risposto alle domande dei tifosi partendo dalla vittoria sul Milan: 'Quella serata è ... Prossimo avversario il Bologna: "Siamo giàper ......quindi MWC il teatro dove si terrà il lungo weekend dal 9 all'11 settembre 2022 del salone... Siamoad offrire un palcoscenico utile all'ulteriore sviluppo della manifestazione, mettendo ...Il tecnico sulla prossima sfida col Bologna: Sappiamo che è una partita difficile ma ci teniamo a fare bene fuori casa perché ultimamente non ci stiamo riuscendo.Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato ai canali ufficiali rispondendo alle domande dei tifosi. Ecco alcune sue dichiarazioni a partire dalla settimana che porta alla gara con il..