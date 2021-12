Genoa-Milan 0-3, Shevchenko: “Penalizzati dagli infortuni. Loro da scudetto” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Andriy Shevchenko, allenatore del Genoa, si è espresso così dopo la sconfitta contro il Milan. Difficile fare meglio visti i tanti infortuni Leggi su pianetamilan (Di giovedì 2 dicembre 2021) Andriy, allenatore del, si è espresso così dopo la sconfitta contro il. Difficile fare meglio visti i tanti

Advertising

AntoVitiello : Uno scatenato #Messias si abbatte sul #Genoa e porta 3 punti al #Milan. Prima doppietta rossonera per il brasiliano… - acmilan : Can you remember the last Brazilian to score two away goals for us? Find out in our match stats ??… - TuttoMercatoWeb : ???? #Milan in ansia per #Kjaer: visita per comprendere l'entità dell'infortunio subito contro il #Genoa - _talebanikov : Dall’infortunio da Simon si sente già quel rumorio, quel sottofondo che tu conosci, quelle vocine stridule e lament… - sportli26181512 : Ibra aggancia Inzaghi nella top 10 dei marcatori del Milan in A. Ecco chi è più avanti... VIDEO: Con la punizione s… -